Düzce'de seyir halindeki vidanjör yandı

Kanalizasyondan atık çekmek için Beyciler Mahallesi'ne giden E.G. idaresindeki belediyeye ait vidanjörün ön kısmından bir anda dumanlar çıktı. Alevler kısa sürede vidanjörün kupa kısmını sardı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol atına alarak söndürdü.
Yangında vidanjör kullanılamaz hale geldi.
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