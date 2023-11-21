Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı (Düzce Haberleri)

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı

Kentte sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kaynaşlı, Üçköprü, Doğanlı, gişeleri, Gümüşova ve Yeşilyayla mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Polis ekipleri, sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Yasal Bilgilendirme

Düzce Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Düzce Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...