Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Haberler - Düzce Haberleri Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 09:31
Düzce Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyreden Özkan Kayabaşı idaresindeki 41 AAH 118 plakalı tır, Düzce'nin Yeşilyayla mevkisinde ilerleyen Ahmet Doğan yönetimindeki 52 K 4164 plakalı tıra çarptı.
Kazada, araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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