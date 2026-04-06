Düzce'de trafik denetimlerinde 188 araç trafikten men edildi

Düzce Valiliği, 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen trafik tescil ve denetleme uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce araç ve sürücü denetimden geçirildi.

Açıklanan verilere göre, bir hafta içerisinde toplam 15 bin 555 araç denetlenirken, bin 254 motosiklet de kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 2 bin 244 araca idari para cezası uygulandı. Kurallara aykırı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren durumlar nedeniyle 188 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan, öğrenci taşımacılığının güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde 306 okul servisi de denetime tabi tutuldu.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini belirtirken, sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulundu.