Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce Haberleri 29.07.2021 - 14:38
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında kente uyuşturucu getirdiği öne sürülen 2 şüpheliyi il merkezinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Zanlıların bulunduğu araçta ve ikametlerinde yapılan aramada, 1 kilogram uyuşturucu madde ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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