Düzce'de uyuşturucu operasyonu, 5 kişi tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanımına yönelik operasyonlar yapılmaya devam ediyor.

Düzce Başsavcılığı koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Müdahale ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan operasyonlarda müdahale edilen 65 olayda 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 68 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda 3 adet ekstasy, 53 gram kokain, 11 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 368,65 gram bonzai, 6 gram skunk, 5 gram afyon sakızı, 0,5 gram bonzai hammadesi ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.