'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı ( Haberleri )

'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haberler Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 20:55

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ekiplerce durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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