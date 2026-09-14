Düzce'de yanan fabrika havadan görüntülendi

Yangına müdahale eden ekiplerin yoğun çalışması sırasında yanan çatının bir bölümünün üzerine düşmesi sonucu 1 itfaiye eri yaralandı. Yaralı personel hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 saat sonra kontrol altına alındı. Sabaha karşı tamamen söndürüldü.

Düzce Gökçeköy mevkisi D-100 Karayolu üzerinde bulunan ahşap ve panel kapı üretim fabrikasında dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İçeride bulunan kimyasal, ahşap ve plastik maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm tesisi sardı.

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