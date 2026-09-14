Düzce'de yanan fabrika havadan görüntülendi
14.09.2026 09:50
Yangın sabaha karşı tamamen söndürüldü.
Düzce'de kapı üretimi yapan fabrikada çıkan yangın ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen fabrika havadan görüntülendi.
Düzce Gökçeköy mevkisi D-100 Karayolu üzerinde bulunan ahşap ve panel kapı üretim fabrikasında dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İçeride bulunan kimyasal, ahşap ve plastik maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm tesisi sardı.
Yangına müdahale eden ekiplerin yoğun çalışması sırasında yanan çatının bir bölümünün üzerine düşmesi sonucu 1 itfaiye eri yaralandı. Yaralı personel hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 saat sonra kontrol altına alındı. Sabaha karşı tamamen söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının ardından detaylı inceleme yaparak yangının çıkış nedenini belirleyeceği öğrenildi.
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