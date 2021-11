Düzcespor sevgisi "engel" tanımıyor

Düzce Haberleri - Anadolu Ajansı, Evli ve bir çocuk babası olan 47 yaşınadki Sert 47, 8 yaşında havale geçirmesi sonucu vücut kasları gelişmediği için engelli kaldı. Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürmek zorunda kalan Sert, 12 yaşında arkadaşlarının teklifiyle şu anda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Bitexen Düzcespor maçını izlemeye gitti.

Trübünlerde gördüğü coşkuyla o günden beri takımına tutkuyla bağlanan Sert, "Kırmızı Şimşekler" taraftar grubuna katılarak Düzcespor'a deplasmanda dahi destek vermeye çalışıyor.

Engeline rağmen gönül verdiği kırmızı-lacivertliler sayesinde hayata sımsıkı tutunan Sert, maç günleri tezahüratlar eşliğinde taraftarlarla stada yolculuk ediyor.



- "Düzcespor aşkı, engel tanımaz"

Diyaliz hastası eski eşini 10 yıl önce kaybeden Önder Sert, her türlü şartta Düzcespor'u desteklemeye çalıştığını ifade ederek, "Çocukluğumdan itibaren futbolu çok seviyorum. Arkadaşlarımla yağmur çamur demeden Düzcespor'u destekliyoruz. Çocuk yaşlarda arkadaşlarım 'Düzcespor maçına götürelim' dediler. Maça gittik ve o gün Düzcespor aşkımız başladı." dedi.

Engelleri kafasında bitirdiğini dile getiren Sert, "Stattaki atmosfer çok farklı, onu gördükten sonra maçlara gitmeyi hiç bırakamadım. Engelleri kafamda bitirdim. Düzcespor aşkı, engel tanımaz." ifadesini kullandı.



- "Her maçta yanımızda oldu"

Taraftar grubu lideri Emir Kirazoğlu da Sert'in her maçta kendileriyle yolculuk ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kırmızı Şimşekler taraftar grubu olarak Düzcespor'un her maçına yıllardır gideriz. Önder ağabeyimiz de bizleri hiçbir maçta yalnız bırakmamıştır. Deplasmanlara da geldi, Düzce'de oynadığımız maçlarda da vardı. Beşikten mezara kadar sevmeye devam edeceğiz. Düzcespor maçı olduğu zaman bizim için her şey duruyor. Düzce, bizim için aşk demek."

Kirazoğlu, Sert'in birçok taraftardan daha fazla Düzcespor'a destek verdiğini, her zaman yanlarında takıma destek olduğunu sözlerine ekledi.