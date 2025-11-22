Evin evcil hayvanı karga oldu
22.11.2025 12:32
DHA
Düzce'de emekli uzman çavuş Kemal Kara kızının otomobiline konup, eve gelen kargayı sahiplendi.
Düzce'de otomobilin üzerinde eve gelen kargayı Kara ailesi sahiplendi. Kemal Kara, "Kızım eve geldi. Baktım, motor kaputunun üzerine karga var. Elimi uzattım, hiç yadırgamadan elime geldi. Sonra kapıyı açtım eve girdi. Ondan sonra yiyecek ve su verdim.
Suyunu da içti, cevizi de yedi. Ondan sonra alıştı. Artık aileden biri oldu" dedi
Bir süre evin balkonunda besledikleri karga artık evin içerisine giriyor adeta aile üyelerinden biri.
