Evin evcil hayvanı karga oldu

Düzce'de otomobilin üzerinde eve gelen kargayı Kara ailesi sahiplendi. Kemal Kara, "Kızım eve geldi. Baktım, motor kaputunun üzerine karga var. Elimi uzattım, hiç yadırgamadan elime geldi. Sonra kapıyı açtım eve girdi. Ondan sonra yiyecek ve su verdim.

Suyunu da içti, cevizi de yedi. Ondan sonra alıştı. Artık aileden biri oldu" dedi

Bir süre evin balkonunda besledikleri karga artık evin içerisine giriyor adeta aile üyelerinden biri.