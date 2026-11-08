Kayıp olarak aranan yaşlı adamdan acı haber
08.11.2026 08:47
46 kişilik arama kurtarma ekibi bölgede çalışma başlatmıştı.
Düzce'de hayvanlarını otlatmak için çıktığı meradan geri dönmeyen 65 yaşındaki Yaşar Kandemir'in ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.
Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde hayvanlarını otlatmak için meraya giden Yaşar Kandemir (65), hayvanlarının eve dönmesine rağmen kendisi geri dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine jandarma, komando ve AFAD koordinesinde 46 kişilik arama kurtarma ekibi bölgede çalışma başlattı.
Drone ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda Kandemir, evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
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