Kesilen ağacın dalının çarptığı orman işçisi hayatını kaybetti
21.09.2026 14:41
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de kesilen ağacın dalının çarptığı orman işçisi Mehmet Çakır, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Yığılca ilçesi Yoğunpelit köyünün çevresindeki ormanda meydana geldi. Köyde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Çakır, arkadaşlarıyla birlikte yakınlarındaki orman kesim sahasına ağaç kesme işi için gitti.
Sahada çalıştığı sırada kesilen ağacın dalı orman işçisi Çakır'a çarptı.
Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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