Kesilen ağacın dalının çarptığı orman işçisi hayatını kaybetti

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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