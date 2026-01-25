Kontrolden çıkan ambulans devrildi. Sağlık personelleri yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde özel bir hastaneye ait olan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolun sağlanamamasıyla bariyerlere çarpan ambulans devrildi.

Olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.T. ile ambulansta görevli sağlık personeli Ç.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında ambulansta hasta olmadığı bilgisine ulaşıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.