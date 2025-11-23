Sapanca Gölü'nün ardından bir gölde daha görüldü: Bölgede kabarcık paniği
23.11.2025 13:42
İHA
Sapanca Gölü'ndeki endişe veren kabarcıklar, Efteni Gölü'nde de görüldü.
Sapanca Gölü'nde dipten yüzeye çıkan fokurtunun yankıları devam ediyor.
Sakarya’ya komşu olan Düzce’de bulunan Efteni Gölü’nde de benzeri bir görüntü ortaya çıktı.
Turistik bölge olan Efteni Gölü’nde aynı Sapanca Gölü gibi fokurdamayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bölgede haber çalışması yapan gazeteci Ahmet Çelik, hayatında ilk defa böyle durum ile karşılaştığını belirterek, "Uzun zamandır Efteni Gölü’nü takip ediyoruz. İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyoruz. Biz de şaşkınız." dedi.
YASAL UYARI
DÜZCE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÜZCE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.