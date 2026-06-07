Üç gündür ağır grip geçiriyordu: Polis memuru evinde ölü bulundu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 yıllık polis memuru Samet Özdemir'den (30) dün saat 18.30'dan itibaren haber alamayan babası, durumu oğlunun meslektaşlarına haber verdi.

İhbar üzerine Özdemir'in evine giden polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istedi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren ekipler, polis memurunu odasında yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÜÇ GÜNDÜR AĞIR GRİP GEÇİRİYORDU

Yapılan ilk incelemelerde, bilinen herhangi bir kronik sağlık sorunu olmayan polisin kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi. Özdemir'in son üç gündür ağır grip belirtileri yaşadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Özdemir için Düzce Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü personelinin ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından, polis memurunun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a uğurlandı.