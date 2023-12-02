Düzce'de apartmanın giriş katında çıkan yangın hasara yol açtı

Düzce'de apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de apartmanın giriş katında çıkan yangın hasara yol açtı

İl merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Konuralp bölgesi Orhangazi Mahallesi'nde yer alan 5 katlı apartmanın giriş katından çıkan dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Apartman sakinleri de panikle dışarı çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri giriş kattaki dairenin salon kısmında çıkan yangını söndürdü. Hasar oluşan dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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