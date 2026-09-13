Düzce'de fabrika yangını

Düzce 'de merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.