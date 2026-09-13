Düzce'de fabrika yangını
13.09.2026 23:13
Anadolu Ajansı
Düzce'de ahşap kapı fabrikasında yangın çıktı.
Düzce'de ahşap kapı fabrikasında yangın çıktı. Alevlere ekiple müdahale ediyor.
Düzce'de merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.