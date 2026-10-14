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E-5'te kamyonet metrobüs bariyerlerine çarptı. Trafik durma noktasına geldi

14.10.2026 16:34

E-5'te kamyonet metrobüs bariyerlerine çarptı. Trafik durma noktasına geldi
IHA

Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.

İHA
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İstanbul E-5 kara yolu Haramidere mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda metrobüs bariyerlerine çarpan kamyonet kaza yaptı.

Kaza, saat 15.20 sıralarında E-5 kara yolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi.  

 

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet metrobüs yolu bariyerlerine çarparak yan döndü. 

 

Maddi hasarlı kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.

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