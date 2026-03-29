Edirne güne yağmurla uyandı

Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Selimiye Camii, yağmur damlalarıyla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği cami, gri bulutların altında etkileyici bir manzara sundu.

Yağışın etkili olduğu saatlerde vatandaşlar şemsiyelerle dışarı çıkarken, ilginç görüntüler de kameralara yansıdı. Mehmet Yaldız isimli bir vatandaş ise yağmurdan korunmak için poşet kullanarak pazar yolunun tuttu. Yaldız, "Hava soğuk değil ama poşet taktım, yağmur yağıyor. Pazar yerine gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji verilerine göre kentte yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.