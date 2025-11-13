Edirne'de trafik kazası, 2 otomobil çarpıştı
13.11.2025 16:47
Edirne’nin İpsala ilçesinde iki otomobilin Esetçe Kavşağı’nda çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine giden A.Y. yönetimindeki 34 FAH 821 plakalı otomobil ile Esetçe Beldesi istikametinden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen M.C.T. yönetimindeki 22 AAS 379 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, her iki otomobilin sürücüleri A.Y. ve M.C.T. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
