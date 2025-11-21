Edirne'deki tefecilik operasyonunda bir tutuklama
21.11.2025 15:54
DHA
Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla İpsala'da bazı şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda iki ruhsatsız tüfek ve bir iş yerine ait ödeme fişi ele geçirildi, üç kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
