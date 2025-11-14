Edirne'de narkotik ve asayiş baskını
14.11.2025 14:23
DHA
Edirne’nin Keşan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 64 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde Aşağı Zaferiye Mahallesi Alaaddin Önen Caddesi'nde bekleme yapan aracı ve içerisinde bulunan 3 şahısı kontrol etti.
Aramada, A.M.A.’nın üzerinde 1,52 gr uyuşturucuya bulanmış tütün ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 64 mermi, uyuşturucu içmekte kullanılan 3 aparat ve 7 sentetik ecza ele geçirildi.
A.M.A., M. S. ve M.G., gözaltına alındı.
