Edirne'de narkotik ve asayiş baskını

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde Aşağı Zaferiye Mahallesi Alaaddin Önen Caddesi'nde bekleme yapan aracı ve içerisinde bulunan 3 şahısı kontrol etti.

Aramada, A.M.A.’nın üzerinde 1,52 gr uyuşturucuya bulanmış tütün ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 64 mermi, uyuşturucu içmekte kullanılan 3 aparat ve 7 sentetik ecza ele geçirildi.

A.M.A., M. S. ve M.G., gözaltına alındı.