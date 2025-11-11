Edirne'de şüpheli ölüm: İş adamı evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Selvi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Selvi’nin cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne ’deki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İddiaya göre, Uğur Selvi'nin Aşağı Zaferiye Mahallesi Bademlik Sokak’taki evine giden arkadaşları, müstakil evin bodrum katındaki pencereden içeri girdi. Selvi’yi yatak odasında hareketsiz yatarken bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YASAL UYARI

KEŞAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KEŞAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.