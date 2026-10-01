Husumetlisini evinde vurup polise teslim oldu
01.10.2026 10:53
Husumetlisini vuran şüpheli tutuklandı
Edirne’nin Keşan ilçesinde husumetlisi Kadir Altınalmaz’ı evinde tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan Bahattin Borazan, polise teslim olduktan sonra tutuklandı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde husumetlisinin evine giderek çıkan kavgada Kadir Altınalmaz’ı (27) tabancayla ağır yaralayan Bahattin Borazan (21), olayın ardından polise teslim oldu.
Olay, salı akşamı Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bahattin Borazan, daha önceden aralarında husumet bulunan Kadir Altınalmaz’ın evine gitti.
İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Borazan, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Altınalmaz’ın göğsüne bir el ateş etti. Ağır yaralanan Altınalmaz yere yığılırken, Borazan olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Altınalmaz, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Altınalmaz’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayın ardından kaçan Borazan, dün saldırıda kullandığı tabancayla Keşan Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Borazan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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