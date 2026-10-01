Husumetlisini evinde vurup polise teslim oldu

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Borazan, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Altınalmaz’ın göğsüne bir el ateş etti. Ağır yaralanan Altınalmaz yere yığılırken, Borazan olay yerinden kaçtı.

Olay, salı akşamı Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bahattin Borazan, daha önceden aralarında husumet bulunan Kadir Altınalmaz’ın evine gitti.

YASAL UYARI

KEŞAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KEŞAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.