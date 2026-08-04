Kontrolden çıkan otomobil önce direğe çarptı, sonra balkona çıktı
04.08.2026 16:26
Kontrolden çıkan araç bir evin balkonuna girdi.
Keşan’da kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra bir yazlığın balkonuna girdi. Kazada sürücü yaralandı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce elektrik direğine ardından bir yazlığın balkonuna çarptı. Kazada sürücü H.Ö. yaralandı.
Kaza, Erikli köyü sahilindeki Değişim Sokak’ta meydana geldi. H.Ö.’nün kullandığı otomobil, bozuk yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Ardından site duvarını yıkan otomobil, bir yazlığın balkonuna girdi.
Çarpmanın etkisiyle elektrik direği de sokağa devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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