Kontrolden çıkan otomobil önce direğe çarptı, sonra balkona çıktı

Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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