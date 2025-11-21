Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı

21.11.2025 09:50

DHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, Saçlımüsellim köyünde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan, Eritre, Bangladeş ve Somali uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

 

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

