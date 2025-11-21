Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı

Edirne 'nin Uzunköprü ilçesinde Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, Saçlımüsellim köyünde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan, Eritre, Bangladeş ve Somali uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

