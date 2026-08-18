Edirne'de, Avrupa'ya gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltında

Öte yandan sürücülere ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden 34 bin 915 lira idari para cezası uygulandı.

Araçlarda, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Eritre uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatör şüphelileri M.K., A.A. ve E.Y. gözaltına alındı.

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