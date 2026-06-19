100 dekarlık buğday kül oldu

Çiftçiler de su tankerleri ve pulluk takılı traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Tayakadın köyündeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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