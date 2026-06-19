100 dekarlık buğday kül oldu
19.06.2026 13:17
Yangının verdiği zarar drone ile görüntülendi.
Edirne'de nedeni bilinmeyen bir şekilde buğday tarlasında çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Tayakadın köyündeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çiftçiler de su tankerleri ve pulluk takılı traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
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