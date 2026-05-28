14 düzensiz göçmen yakalandı
28.05.2026 10:50
Düzensiz göçmenlere ilişkin çalışmalar sürüyor.
Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, Kofçaz ilçesinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
