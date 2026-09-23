NTV

15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, bazanın altında yakalandı

23.09.2026 09:47

15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, bazanın altında yakalandı
IHA

Yakalanan firari tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Edirne'de hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kentte "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.Ö.'yü yakalamak için operasyon düzenledi.

 

Adresine düzenlenen operasyonda firari hükümlünün yatak bazasının içine gizlenmiş olduğu tespit edildi. 

 

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

EDIRNE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EDIRNE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.