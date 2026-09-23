15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, bazanın altında yakalandı
23.09.2026 09:47
Yakalanan firari tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'de hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kentte "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.Ö.'yü yakalamak için operasyon düzenledi.
Adresine düzenlenen operasyonda firari hükümlünün yatak bazasının içine gizlenmiş olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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