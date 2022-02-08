Aranan PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda gözaltına alındı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 14:18

Aranan PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi H.R, H.D. ve A.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve arandığı öğrenilen şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında arandığı öğrenilen H.R. ile H.D. işlemlerinin ardından bu kente gönderildi.

Adıyaman'da sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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