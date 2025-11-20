Bazanın içinde silah bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Edirne’de polis operasyonunda, bir evdeki bazada ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, mermi ve fişek ele geçirildi; 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

