Bazanın içinde silah bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı
20.11.2025 11:40
DHA
Edirne’de polis operasyonunda, bir evdeki bazada ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, mermi ve fişek ele geçirildi; 1 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezindeki 1 eve operasyon düzenledi.
Ekiplerin evdeki aramasında, yatak odasındaki bazanın içinde ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 42 mermi ve 13 fişek ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
