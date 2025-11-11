Belediye personelinden köpeğe iple işkence
11.11.2025 16:49
DHA
Edirne'de belediye personelinin sokak köpeğini iple sürüklediği anlar sosyal medyada tepkiye neden oldu. Personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Edirne Belediyesi’ne bağlı ekiplerden bir personel, Meriç ve Tunca nehirleri arasındaki bir tarlada sokak köpeğini iple sürükledi.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Edirne Belediyesi'nden personel hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
YASAL UYARI
EDIRNE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EDIRNE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.