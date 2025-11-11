Belediye personelinden köpeğe iple işkence

Edirne'de belediye personelinin sokak köpeğini iple sürüklediği anlar sosyal medyada tepkiye neden oldu. Personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Edirne Belediyesi’ne bağlı ekiplerden bir personel, Meriç ve Tunca nehirleri arasındaki bir tarlada sokak köpeğini iple sürükledi.

