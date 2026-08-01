Boş arazide arkadaşının cansız bedenini buldu
01.08.2026 14:20
Polis ekipleri olya yerinde inceleme yaptı.
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde Kadir Ceylan arkadaşı tarafından boş arazide ölü bulundu.
Erikli köyü sahilindeki boş bir arazide Kadir Ceylan’ın hareketsiz halde yattığını gören arkadaşı, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ceylan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK
Ceylan’ın dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı ve daha sonra boş arazide uyuduğu öğrenildi. Vücudunda delici ve kesici alet yaralanması ile darp izine rastlanmayan Kadir Ceylan’ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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