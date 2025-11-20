Drift atan alkollü sürücüye 71 bin lira ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, plakasız otomobille drift atan ve polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 71 bin 246 lira ceza verildi.

Ehliyetine el konulan A.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, otomobil de yediemin otoparkına çekildi.

Sürücü A.K.’ya “Dur ikazına uymamak”, “Trafiği tehlikeye sokmak”, “Drift atmak”, “Alkollü araç kullanmak”, “Sürücü belgesini yanında bulundurmamak” ve “Çekme belgeli araçla trafiğe çıkmak” maddelerinden toplam 71 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Polisin “dur” ihtarına uymayıp otomobiliyle drift yaparak kaçan sürücü A.K., 19 Mayıs Caddesi'nde aracın önü kesilerek durduruldu. Kontrolünde, otomobilin trafikten çekme belgeli ve A.K.'nın da 2 promil alkollü olduğu belirlendi.

