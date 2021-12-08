Edirne Devlet Tiyatrosu'nda bu ay iki oyun sahnelenecek

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 10:06
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede, 14 Aralık Salı günü saat 20.00'de "Işıltılı Haşerat" adlı oyun sahnelenecek.
Philip Ridley’in yazdığı Can Ali Çalışandemi'nin yönettiği 2 perde ve 110 dakikalık oyunda, Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları performanslarını sergileyecek.
Oyun 14-15-16 Aralık'ta izlenebilecek.
- Epik bir başyapıt
Bu ay sahnelenecek diğer oyun ise Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı" olacak.
Haldun Taner’in epik bir başyapıtı olarak nitelenen 2 perde 2 saat 45 dakika süren oyununda Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları rol alacak.
Keşanlı Ali'nin mahallenin güzeli Zilha'ya duyduğu imkansız aşk ve başından geçenlerin anlatıldığı oyun 21-22-23 Aralık'ta saat 20.00'de sahnelenecek.
Oyunların biletleri hem gişeden hem de elektronik ortamdan temin edilebilecek.
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