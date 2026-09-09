Edirne İspala Gümrük Kapısı'nda 387 kilo uyuşturucu ele geçirildi
09.09.2026 16:24
Operasyona hassas burunlu narkotik köpekleri de katıldı.
Gümrük Muhafaza ekilperi tarafından, Edirne İspala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 387 kilo 348 gram skunk ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafa ekiplerince İspala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na gelen karavan cinsi bir araç, şüpheli değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi.
Detaylı aramada hassas burunlu narkotik köpekleri 'Beta' ve 'Axel’in tepki verdiği bölgeye yoğunlaşıldı. Yapılan kontrollerde, aracın doğal boşluğuna gizlenmiş halde 173 şeffaf poşet içerisinde 387 kilo 348 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
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