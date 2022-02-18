Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kamu, hukuki emniyet mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 11'i örgütle ilgili bilgiler vererek etkin pişmanlık hükmünden yararlanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerin Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İstanbul'da görevli doktor H.Ş, Ağrı'da görevli komiser yardımcısı Z.D, ihraç SPK uzmanı T.K. tutuklandı.



Etkin pişmanlık hükmünden yararlanan komiser yardımcısı Ş.Ç, komiser K.O, ihraç vergi müfettişi Y.Y, vergi denetmeni M.Ö, yeminli murakıp A.E, avukatlar H.D. ve Ö.N, memur A.K, İzmir'de görevli milli emlak uzmanı S.T, polis memuru S.A, sanayi ve teknoloji uzmanı M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Geçen hafta Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "kamu, hukuki emniyet mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, komiser yardımcısı, doktor, polis ve avukatların da bulunduğu 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Trabzon, İstanbul, Ankara, İzmir, Ağrı ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.