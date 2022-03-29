Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 13:36
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında özel sektör çalışanı, polis, astsubay ve uzmanların da bulunduğu 10 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Afyon ve Tekirdağ'da başlattığı operasyon sürüyor.
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