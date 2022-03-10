Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 09:46
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, mühendis, müfettiş, astsubay, uzman ve akademisyenlerin de bulunduğu 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Manisa ve Balıkesir'de başlattığı operasyon sürüyor.
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