Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı (Edirne Haberleri)

Edirne merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 09:46

Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, mühendis, müfettiş, astsubay, uzman ve akademisyenlerin de bulunduğu 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Manisa ve Balıkesir'de başlattığı operasyon sürüyor.

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