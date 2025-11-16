Edirne ve Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
16.11.2025 12:45
AA
Edirne ve Kırklareli'de toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Babaeski ilçesindeki denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
