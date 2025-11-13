Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
13.11.2025 09:34
AA
Edirne ve Kırklareli'nde yurda kaçak girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelindeki denetimlerinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi!ne teslim edildi.
