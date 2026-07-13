Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'ndeki operasyonlarda 23 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişiler göç idaresine ve geri gönderme merkezine teslim edildi.

YASAL UYARI

EDIRNE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EDIRNE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.