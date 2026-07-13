Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
13.07.2026 09:32
Edirne ve Kırklareli'ndeki operasyonlarda 23 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişiler göç idaresine ve geri gönderme merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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