Edirne ve Kırklareli'nde göçmen operasyonu
26.11.2025 09:00
AA
Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
