Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 16:34
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.
Yapılan denetimlerde 1 ton kum midyesi ele geçirildi.
Olayla ilgili iki kişiye 218 bin 200 lira para cezası kesilirken kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu.
Midyeler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.
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