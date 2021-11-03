Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.



Yapılan denetimlerde 1 ton kum midyesi ele geçirildi.



Olayla ilgili iki kişiye 218 bin 200 lira para cezası kesilirken kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu.



Midyeler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.













