Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Havsa ve Lalapaşa ilçelerinde durumundan şüphelendikleri iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç idaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Yasal Bilgilendirme

Edirne Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Edirne Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...