Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Havsa ve Lalapaşa ilçelerinde durumundan şüphelendikleri iki aracı durdurdu.



Araçlarda yapılan aramada Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.



İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.



Düzensiz göçmenler ise İl Göç idaresi Müdürlüğüne götürüldü.