Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.E. ve M.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
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