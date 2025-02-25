Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrolleri kapsamında Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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