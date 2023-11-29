Edirne'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Afganistan, Filistin, Suriye, Irak ve Pakistan uyruklu 33 düzensiz göçmen tespit edildi.
Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Edirne Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Edirne