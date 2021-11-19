Edirne'de 4-5 Aralık'ta Türkiye motokros yarışları yapılacak

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Canalp ve Türkiye Motosiklet Federasyonu yetkilileri Musabeyli köyündeki motokros parkurunda incelemelerde bulundu. Canalp, burada gazetecilere, Türkiye'deki en iyi motokros pistinin Afyonkarahisar'da olduğunu Edirne'de de Türkiye'deki ikinci büyük motokros parkurunu kurmak istediklerini belirtti.



Federasyonla çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Canalp, şöyle konuştu:



"Afyon'da eylül ayında yapılan uluslararası yarışma tecrübe edinildi. Afyon'daki tecrübeyi buradaki projeye en iyi şekilde uygulanmasını istiyoruz. Yetkililerce 'Afyon'daki tecrübeyi dört dörtlük olarak buraya uyguladığımızda ortaya çıkacak olan şey daha heyecan verici bir parkur ve tesis olacak' denildi. Bizim açımızdan da bu öneri çok güzel, makul ve anlamlıydı. Biz 6 aylık bir zaman kaybetmiş olabiliriz ama yapacağımız proje de bu şekilde çok daha heyecan verici olacak."



Türkiye'deki en iyi ve uluslararası standartlardaki pistin ortaya çıkacağını anlatan Canalp, 4-5 Aralık'ta Türkiye motokros yarışlarının Edirne'de yapılacağını belirtti. Canalp, parkur içinde küçük tadilatlar yapılacağını ve ilerleyen zamanlarda karavan alanı oluşturulması için çalışma yapılacağını da vurguladı.



- Edirne'deki parkur doğal bir alan



Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan da Edirne'deki parkurun Afyonkarahisar'dakine göre doğal bir alan olduğunun altını çizdi. Bu özelliği ile Edirne'deki parkurun daha keyifli bir seyir alanı oluşacağını söyleyen Baysan, "Yapacağımız eklemelerle parkur, Afyon'u da yakalar, yine dünya standartlarında önemli yer alacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



Federasyonun İdari Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Edirne parkurunun sınırları zorlayan bir parkur olduğunu dile getirdi.

